Taylor Swift è arrivato "Lover": tributo country-pop all'amore e alla sua love story con Joe Alwyn

Già prima della sua uscita ufficiale il disco si annunciava come l'ennesimo successo, con oltre 1 milione di prevendite. E le aspettative sono state confermate: solo nelle prime tre ore di vendita, il suo settimo lavoro discografico ha raggiunto la vetta della classifica di iTunes dei dischi più venduti in 83 Paesi, tra cui anche l’Italia.



"Lover", isettimo progetto discografico di Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards e tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo, si compone di 18 brani, anticipati dai singoli "Me!", che a oggi conta oltre 255 milioni di views su YouTube e quasi 242 milioni di streaming su Spotify, e "You Need To Calm Down", che ha raggiunto oltre 163 milioni di stream su Spotify e 118 milioni di views su YouTube.



Un album che ripropone la "vecchia" Taylor Swift in chiave però più matura e riflessiva e soprattutto in veste di songwriter romantica e fiabesca. I suoni spaziano dalla ballata country, al pop-rock rivisitato.



E se la prima traccia dell'album, I Forgot You Existed, sembra essere una frecciatina nemmeno tanto velata a Kanye West, con cui la cantante è coinvolta in una faida da 10 anni, già dalla seconda Cruel Summer, ecco far capolino il leit motiv dell'album, un vero e proprio inno all'amore visto in tutte le sue forme, ma soprattutto in quella della sua personale love story con Joe Alwyn. Ma c'è anche il toccante messaggio della dodicesima traccia, Soon You’ll Get Better, che la cantante ha realizzato in collaborazione con le Dixie Chicks, famosissimo gruppo femminile country americano, in cui parla della battaglia di sua madre contro il cancro.