MTV VMA 2019, Taylor Swift superstar e red carpet piccante nella big night della musica

E se Ariana Grande si è portata a casa il premio come artista dell'anno, Taylor Swift si è guadagnata all'unanimità quello per il video dell'anno. Molti i siparietti curiosi e divertenti da John Travolta che sembra “scambiare” la drag queen Jade Jolie (che ha partecipato al video di “You need ti calm Down”) con Taylor Swift alla consegna della statuetta, al side boob con vista hot di Camila Cabello. E poi Lizzo che beve Patron tequila a canna durante la performance e la prima performance di Miley Cyrus, che sembra dedicata alla bella Kaitlynn Carter, in pole position tra il pubblico a mandarle baci...



Questa la lista completa dei premi:

VIDEO OF THE YEAR Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTIST OF THE YEAR Ariana Grande

SONG OF THE YEAR Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

BEST NEW ARTIST Billie Eilish

BEST COLLABORATION Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

PUSH ARTIST OF THE YEAR Billie Eilish BEST POP Jonas Brothers – “Sucker”

BEST HIP HOP Cardi B – “Money”

BEST R&B Normani ft. 6lack – “Waves”

BEST K-POP BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

BEST LATIN ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

BEST DANCE The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”

BEST ROCK Panic! At The Disco – “High Hopes”

VIDEO FOR GOOD Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

BEST DIRECTION Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Directed by Calmatic​

BEST VISUAL EFFECTS Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for

BUF VFX​ BEST EDITING Billie Eilish – “Bad Guy” – Editing by Billie Eilish BEST ART DIRECTION Ariana Grande – “7 Rings” – Art Direction by John Richoux​

BEST CHOREOGRAPHY ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Choreography by Charm La’Donna​

BEST CINEMATOGRAPHY Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Cinematography by Scott Cunningham

BEST GROUP: BTS BEST POWER ANTHEMS: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign “Hot Girl Summer”

SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG: Ariana Grande & Social House – "boyfriend"