Dal maiale ai sette cani, dopo il divorzio Miley Cyrus avrà la custodia di tutti gli animali

"Se Liam vorrà iniziare una battaglia, dovrà farlo in California perché c'è una nuova legge che permette ai giudici di decidere quale delle due parti è la più indicata per prendersi cura degli animali domestici", ha rivelato una fonte. "In questo caso, comunque, non c'è gara. Miley è quella che ha dato tutto per i suoi animali, per prima cosa la sua casa. Molti di loro sono adottati, ha una vera passione per gli animali".



Non si può però dire che Liam non sia stato presente per loro. Se n'è sempre preso cura ed è stato proprio lui a salvarli dall'incendio che l'anno scorso ha distrutto la loro villa di Malibù, caricandoli tutti sul suo furgone per portarli al sicuro.