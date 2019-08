Liam Hemsworth ha chiesto il divorzio a Miley Cyrus, ma lei non ci sta

Amore verso i titoli di coda per Liam Hemsworth e Miley Cyrus , dopo 10 anni di relazione e un matrimonio durato appena otto mesi. Lei spera ancora in un riavvicinamento, ma intanto bacia Kaitlynn Carter e si regala un tattoo per ricordare le vacanze con lei. L'attore invece ha già compilato le carte per chiedere il divorzio a causa di "inconciliabili differenze". A quanto riporta "Tmz" solo la data della separazione sarebbe ancora in bianco.

ECCO LA DONNA CHE LI HA MANDATI IN CRISI



La crisi di coppia sembra essere stata vissuta in maniera molto diversa dai due coniugi. Miley, infatti, ha dichiarato che si tratta solo di una separazione momentanea e si sta godendo la pausa di riflessione baciando l'amica Kaitlynn Carter in Italia. La popstar si è anche impressa sul braccio lo stemma dei Milano, il biscione dei Visconti, per ricordare le loro vacanze nel Bel paese. Le due donne sono più affiatate che mai e hanno perfino fatto un regalo di compleanno in coppia a Brody Jenner, ex della Carter.



In Australia, invece, l'altro ex non è felice del comportamento di Miley ed è deciso a farla finita. A quanto riporta "Tmz", infatti, mercoledì Hemsworth ha depositato le carte per chiedere il divorzio e l'unico campo lasciato ancora in bianco è quello relativo alla data di separazione. Senza figli e con un contratto prematimoniale in tasca, non dovrebbero esserci complicazioni per ufficializzare la rottura. Secondo una fonte vicina alla coppia, Miley sarebbe delusa da questa decisione e nei giorni scorsi avrebbe chiesto a Liam di lavorare sul loro matrimonio. La cantante avrebbe però ricevuto una porta in faccia dal marito, deciso a farla uscire dalla sua vita una volta per tutte.