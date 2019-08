La famiglia di Liam Hemsworth spinge per il divorzio: "Lui è stanco di essere umiliato da Miley Cyrus"

Sono passati diversi giorni da quando è stata annunciata la separazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth , dopo un'altalena sentimentale durata 10 anni, compresi 8 mesi di matrimonio. Per ora la coppia non ha fatto nessun passo utleriore, mentre a quanto si apprende dalla rivista australiana NW, sembrerebbe che la famiglia dell’attore non veda di buon occhio una possibile riconciliazione: "Lui è stanco di essere umiliato, questa volta è davvero finita", ha rivelato una fonte.

La situazione e i motivi della separazione non sono ben chiari mentre la vicenda si continua ad arricchire di giorno in giorno di particolari. Hemsworth nel frattempo è tornato a casa sua in Australia e qui la sua famiglia sta cercando di convincerlo a chiedere il divorzio. "Nel modo in cui Miley si sta comportando, Liam non tornerà più su i suoi passi. Ne sono sicuro", ha aggiunto la fonte anonima.



"Il loro matrimonio è tossico. Non sono fatti per stare insieme – ha continuato la 'gola profonda' -. Hanno una lunga storia d’amore alle spalle e questa è solo una parte dei motivi per cui Liam ha difficoltà a chiudere definitivamente la porta alla Cyrus. Hanno concordato che è meglio trascorrere un periodo separati, ma questo non significa che la relazione sia veramente finita".