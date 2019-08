Liam Hemsworth rompe il silenzio social: "Miley ti auguro salute e felicità per il futuro..."

Lo scatto di un tramonto (a simboleggiare la fine della sua love story?, ndr) e poche parole, pungenti. Liam Hemsworth rompe il silenzio e, dopo l'annuncio della separazione da Miley Cyrus , a soli 8 mesi dalle nozze e gli scatti che ritraggono la sua ex mentre bacia la blogger Kaitlynn Carter , scrive sui social: "Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e che le auguro soltanto salute e felicità per il futuro...".

L'attore continua chiedendo il rispetto della privacy in una questione così delicata: "Questa è una faccenda privata e non ho fatto commenti, né lo farò, a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore". Sul suo profilo intanto compaiono ancora tutte le foto scattate insieme a Miley, la più recente risalente a inizio giugno.



Mentre la Cyrus intanto è ancora in "vacanza" in Italia e dalle Dolomiti posta scatti e pensieri "filosofici" ("La vita è un'arrampicata, ma la vista è grandiosa" e "Il cambiamento è inevitabile"), Liam è volato in Australia dal fratello Chris nella sua casa di Byron Bay, dove con i suoi figli India e i gemelli Tristan e Sasha respira sapore di famiglia. Quella famiglia che forse avrebbe voluto costruire insieme a Miley e che invece resta per ora solo un sogno.