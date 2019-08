Amore al capolinea per Miley Cyrus e Liam Hemsworth: si sono lasciati dopo meno di otto mesi di matrimonio

La storia tra Miley e Liam non è mai stata lineare. Si sono conosciuti 10 anni fa sul set del film "The Last Song" ma, dopo tre anni insieme, nel 2013 hanno deciso di prendere strade separate: "Sentivo il bisogno di cambiare. E cambiare al fianco di qualcun altro che non cambia sarebbe stato troppo difficile", aveva dichiarato la cantante. Si sono ritrovati nell'aprile 2016 e tra loro è scoccata di nuovo la scintilla: nel dicembre 2018 hanno voluto compiere il grande passo, sposandosi con una cerimonia aperta solo a pochi intimi.



A far pensare che le cose tra Hemsworth e la Cyrus non stessero funzionando sono state le foto postate su Instagram dalla ex stellina Disney, in vacanza in Italia senza il marito e, soprattutto, senza fede al dito. Le voci di corridoio si sono trasformate in certezza quando è apparso su People il comunicato ufficiale che annuncia la separazione tra i due: "In questi giorni Miley Cyrus e Liam Hemeworth hanno deciso di separarsi. Stiamo parlando di due persone in continua evoluzione personale e professionale. Entrambi hanno capito che questa è la cosa migliore da fare. Preferiscono concentrarsi su loro stessi e sulle loro carriere. Rimarranno “genitori” molto amorevoli dei loro animali domestici, che hanno condiviso in tutto questo tempo. Vi chiediamo di rispettare questo momento e la loro privacy".



Nel frattempo la 26enne si gode qualche giorno spensierato sul lago di Como insieme la sorella Brandi Cyrus e la blogger Kaitlynn Carter, con la quale sembra avere un legame molto intimo, tra bagni in piscina e foto bollenti.