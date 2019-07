Che le piaccia provocare, non è una novità. Stavolta Miley Cyrus dà il meglio di sé con scatti provocanti condivisi sui social. In bikini sul gonfiabile in piscina, poi in slip e canotta sul divano, la pop star mette in mostra un fisico da urlo e scrive: "potete guardare i progressi della mia abbronzatura per i prossimi giorni". E i fan apprezzano...