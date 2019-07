PASSATO DA HANNA MONTANA 12 luglio 2019 10:27 Miley Cyrus: "Ho detto addio a Disney quando ho perso la verginità" A "Elle" la cantante ha anche confidato di sentirsi ancora attratta dalle donne

Tutti la conoscono per la sua allure da bad girl, ma appena dieci anni fa Miley Cyrus era uno dei volti di punta della Disney. Miley ha confidato ad "Elle" di aver detto addio ad Hanna Montana nel momento in cui ha scoperto il sesso: "Nel minuto in cui ho perso la verginità ho pensato che non avrei più potuto farlo". E parlando della sua vita da sposata ha ammesso: "Amo Liam, ma sono ancora attratta dalle donne".

MILEY CYRUS: L'AMORE NON HA SESSO



Con il passare degli anni il fatato mondo Disney iniziava a starle stretto e a 18 anni ha deciso di dire addio ad Hanna Montana nonostante il successo della serie tv. "Era strano e ridicolo, mi sentivo cresciuta per quel personaggio. Una volta andai nel backstage di Disneyland e Peter Pan stava fumando una sigaretta. Pensai: 'Sono io, questo è il genere di sogni che sto spezzando'. E' così che si sono sentite le persone quando è uscito il video in cui fumavo il bong. Ma io non sono una mascotte Disney, sono una persona".

