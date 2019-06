Miley Cyrus in topless... fruttato: "Non rompetemi con la mia libertà..."

Con due metà di un pompelmo a coprire il topless in uno scatto e con una banana appoggiata sulle parti intime nell'altro. Miley Cyrus torna a provocare ed entra nel vivo della polemica, dopo essere stata "attaccata" da alcuni fan in seguito all'incidente avvenuto qualche giorno fa a Barcellona. La cantante, che ha appena presentato il suo nuovo EP "She is Coming", ha infatti subito le avances insistenti di un fan, che, mentre lei si trovava per le strade di Barcellona con il marito Liam Hemsworth, l'ha baciata con la forza. Abbastanza sconvolta dall'accaduto la popstar ha dovuto fronteggiare anche alcuni utenti maligni e i loro commenti "sessisti": "Volevi essere sexy, cosa ti aspetti se ti (s)vesti sempre...?". La risposta di Miley sta tutta nella eloquente frase "Don't fuck with my freedom" che accompagna lo scatto social in topless... che si potrebbe tradurre liberamente con un: "Non rompetemi (le p...e) con la mia libertà..."