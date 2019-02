Libera da etichette sessuali e da classificazioni. Così Miley Cyrus si definisce in una lunga intervista a "Vanity Fair America" in cui appare in una serie di scatti bollenti in topless. Il suo matrimonio con Liam Hemsworth? Tutt'altro che vecchio stile, piuttosto "new age", racconta l'ex stellina Disney che aggiunge: "L'amore non ha nulla a che fare con il genere e con l'identità sessuale...".

Dopo aver passato un periodo super trasgressivo Miley Cyrus sembrava aver optato per un atteggiamento più casto. Ma la popstar negli ultimi tempi è tornata provocare, come dimostrano le ultime foto postate su Instagram, una delle quali, un topless appena velato da un top traforato, mettendo in mostra i capezzoli sfida apertamente le regole del social.

Da sempre in prima linea in difesa dei diritti LGBTQ la popstar ha anche spiegato che sebbene la sua sia una relazione eterosessuale lei si sente "queer", ovvero libera da limitazioni sessuali: "La gente si innamora delle persone, non del genere, né dell’aspetto, né di qualsiasi altra cosa. Ciò di cui sono innamorata io esiste a livello spirituale, il genere è una parte molto piccola, quasi irrilevante delle relazioni".



Miley, 26 anni e Liam, 29, si sono incontrati per la prima volta sul set del film "The Last Song" nel giugno 2009. Tre anni dopo la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale. La relazione però non è stata costante. Nel 2014 l'ex Hanna Montana ha avuto una love story con Patrick Schwarzenegger, poi con la modella Stella Maxwell, dichiarandosi pansessuale e confessando che la sua prima relazione in assoluto era stata con una donna. Nel giugno 2016 il ritorno di fiamma con Liam e nel 2018 il matrimonio: "Ci sentivamo sposati anche prima delle vere nozze...".