Miley Cyrus è tornata: seno al vento e complimenti hot al fidanzato

Miley Cyrus è tornata alla carica e sta mettendo le basi per un 2019 scoppiettante. Dopo aver lanciato il nuovo singolo "Nothing Breaks Like a Heart" con un topless social , la popstar si è infatti presenta sul palco televisivo del "Saturday Night Live" con il seno in libertà. Un modo per tenersi stretto il fidanzato Liam Hemsworth che, come ha rivelato la stessa Miley su Instagram, vanta tra le sue doti quella di essere un amante invidiabile.

A breve approderà nella serie tv "Black Mirror", ma per ora la Cyrus si sta concentrando sulla promozione del suo ultimo singolo "Nothing Breaks Like a Heart", scritto insieme a Mark Ronson. Dopo averlo lanciato sui social, accompagnato da una foto in topless, l'ex bad girl lo ha portato sul palco del "Saturday Night Live". A catalizzare l'attenzione, però, è stato soprattutto il décolleté nudo, che faceva capolino dalla giacchetta completamente aperta. Anche per la performance 'natalizia', sulle note di "Happy Xmas (War is Over)", Miley ha optato per una scollatura vertiginosa che lasciava poco spazio all'immaginazione.



E se lei padroneggia alla perfezione l'arte della seduzione, non è da meno il fidanzato Liam Hemsworth. Su Instagram ha infatti commentato un post che elencava le cinque doti dell'uomo perfetto, tra le quali compariva quella di saperci fare a letto. "Il mio le ha tutte!" il commento soddisfatto di Miley, che a quanto pare con il suo Liam sotto le lenzuola fa faville.