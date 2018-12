Miley Cyrus torna con un singolo... e un topless social

Per il nuovo singolo "Nothing Breaks Like a Heart", brano nato in collaborazione con Mark Ronson, Miley Cyrus è tornata a far parlare di sé. Dopo un periodo di tranquillità sui social, l'ex bad girl della musica ha pubblicato su Twitter una foto in topless. Una posa più casta rispetto a quelle di qualche anno fa: seno al vento ma coperto con le mani per Miley, che stuzzica i follower senza mostrare troppo.