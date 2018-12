Miley Cyrus ancora protagonista in tv, sarà nella quinta stagione di "Black Mirror"

La notizia ufficiosa circolava da settimane. Miley Cyrus sarà uno dei volti dell'attesa quinta stagione di "Black Mirror" . La pop star farà il suo ritorno sul piccolo schermo in una serie tv, dopo essere stata protagonista di "Murder in Six Scenes" di Woody Allen per Amazon. La conferma è arrivata durante un'intervista allo show radiofonico di Howard Stern. Trama, protagonisti e uscita dei nuovi episodi della serie sci-fi continuano a essere top secret.

L’unica certezza è che la nuova stagione di "Black Mirror", ideata da Charlie Brooker, sarà composta da 4 episodi. C'è chi scommette che verrà resa disponibile da Netflix a sorpresa entro la fine dell'anno, come già avvenuto con la precedente stagione.



L'hype era scoppiato un mese fa, quando la Cyrus era stata avvistata in Sudafrica sul set di uno degli episodi della serie distopica. E così, in occasione dell'ospitata all'Howard Stern Show, il conduttore ha chiesto la conferma diretta all'ex Hannah Montana. Lei ha spiegato di non poter parlare per non incorrere in problemi con la produzione (che mantiene fino all'ultimo il massimo riserbo) e ha detto: "Se indovini, scuoterò la testa indicando sì o no". Stern ha spiegato agli ascoltatori della radio che aveva confermato il casting.