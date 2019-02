Miley Cyrus, foto inedite delle nozze e scatto hot per Liam: "Il mio Valentino ogni giorno"

"Il mio Valentino ogni singolo giorno...", così scrive Miley Cyrus nella prima delle tante foto inedite del loro matrimonio pubblicate sui social per augurare al neo marito Liam Hemsworth buon San Valentino. Ma la cantante ha voluto mandargli anche un messaggio più "bollente" condividendo uno scatto particolarmente eloquente in cui è sdraiata sul cofano di una macchina con le gambe all'aria. Anche le altre star di Hollywood hanno però immortalato la loro festa degli innamorati. Sfoglia la gallery

Nel giorno in cui si festeggia l'amore, Miley ha quindi voluto omaggiare il suo Liam, ma anche i suoi follower, con una sfilata di foto ricordo del suo giorno più bello, scatti che non erano ancora mai stati condivisi finora. Prima però ha dato sfogo alla sua vena più ironica e trasgressiva augurando Buon San Valentino a suo marito con un'immagine di una sua performance del 2014 allo 02 di Dublino in cui canta e balla e si sdraia sul cofano di un'auto con le gambe aperte... Romantici e dolcissimi gli scatti pubblicati da molte altre star di Hollywood, da Jennifer Lopez, a letto con il suo Alex a Kevin Bacon che condivide un video in cui suona l'ukulele per sua moglie (da 30 anni) Kyra Sedgwick...