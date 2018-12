Una foto insieme, abbracciati. Con solo una data come commento "23.12.2018". In apparenza nulla di speciale, non fosse che lui è in smoking e lei in abito bianco lungo. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati , rivelando la cosa con alcuni scatti postati il giorno di Santo Stefano su Instagram . Una cerimonia in gran segreto per celebrare dieci anni di amore.

Si è quindi coronata la storia di un amore che ha vissuto negli ultimi dieci anni tra alti e bassi (l'ultima crisi di cui si è parlato risaliva a qualche mese fa). Alla cerimonia erano presenti solo i parenti stretti e gli amici più cari della coppia.



La Cyrus ed Hemsworth si sono conosciuti nel 2009 sul set del film "The Last Song", per poi debuttare come coppia su un red carpet un anno più tardi. Ma per arrivare alla dichiarazione ufficiale di fidanzamento ci sono voluti altri due anni, quando nel 2012, in un'intervista al magazine "People", Miley annunciò di essere fidanzata e di aspettarsi "una vita di felicità accanto a Liam". Tutto bene? Nemmeno a parlarne, da quel momento a oggi la coppia ha attraversato ogni tipo di fase, dalla rottura, con quasi due anni ognuno per la propria strada, alla riconciliazione (nel 2016). Nell'ultimo anno si sono rincorse voci di matrimonio, tra una smentita e un gossip di crisi, per poi arrivare alle nozze a sorpresa.