San Valentino, ecco i messaggi d'amore social dei vip

A San Valentino, i vip non perdono l'occasione per dichiararsi i loro sentimenti via social. Immagini di coppie felici e sorridenti invadono Instagram, da Federica Panicucci con Marco Bacini a Simona Ventura con Giovanni Terzi. In molti quest'anno parlano anche dell'amore per i propri figli: da Raoul Bova a Martina Colombari, passando per Karina Cascella e Eva Henger sono tanti quelli che festeggiano insieme ai piccoli di casa.