Marco Borriello e Gilda Ambrosio, è nata una nuova coppia

Si frequentano da poche settimane, ma sono già l'obiettivo dei paparazzi milanesi. Il settimanale Chi ha sorpreso Marco Borriello con Gilda Ambrosio mentre si scambiano un tenero bacio di saluto dopo un pranzo in città. Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino , una nuova coppia sboccia per San Valentino.

Gli incroci amorosi sono da serie tv e pare tutto girare intorno a pochi nomi: Marco Borriello ex calciatore e fidanzato storico di Belen Rodriguez, Stefano De Martino marito ed ex (ora ritrovato) della sexy argentina, Gilda Ambrosio, modella e influencer che ha flirtato con il ballerino. La scorsa estate a Ibiza De Martino giocava in piscina con Gilda; Belen chiacchierava teneramente in spiaggia con Borriello. Poche settimane fa l'inversione di rotta.



Improvvisamente Stefano e Belen si riavvicinano si scambiano baci, coccole, carezze, insomma stando al gossip tornano a fare coppia. Intanto pare che Borriello riempia di like i social di Gilda, che prima non replica, ma quando è ufficiale il ritorno di fiamma tra il ballerino e la showgirl, accetta le avance di Marco. Si frequentano da poco, ma pare che l'intesa tra la Ambrosio e Borriello sia palpabile. Ora il tempo dirà se il “gioco delle coppie” funziona...