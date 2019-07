Miley Cyrus provoca con la tuta aderente in lattice

Miley Cyrus ha fatto della provocazione una bandiera. E non poteva essere altrimenti con il nuovo video " Mother’s Daughter " che macina milioni di visualizzazioni e fa gridare allo scandalo. Magnetico e provocante, fa discutere. In tuta aderente in latex nel video compaiono Aaron Philip, Amazon Ashley, Angelina Duplisea, Casil McArthur, Lacey Baker, Mari Copeny, Melanie Sierra, Paige Fralix, Tydryn Scott, Vendela e anche la mamma, Tish Cyrus.

Concepito da lei stessa e dal regista Alexandre Moors il video esce dopo la strepitosa esibizione della cantante al Glastonbury. Sul palco, sono saliti ad accompagnare Miley anche il padre Billy Ray Cyrus e Lil Nas X per cantare "Old Town Road" e "Panini" e anche Mark Ronson per presentare il clamoroso successo di questi mesi, "Nothing Breaks Like A Heart", e per rendere omaggio a Amy Winehouse con "Back To Black".

Dopo “Wrecking Ball" e "We Can't Stop" e tutti i sei brani di "She is coming", Miley si è esibita in una sua versione di "On A Roll" e in "Head Like A Hole" entrambe dei Nine Inch Nails, quest’ultima proposta anche da Ashley O, il personaggio con la parrucca viola interpretato da Miley in un episodio di Black Mirror. I protagonisti del video di “Mother’s Daughter” parlano di come poter trovare la forza e la libertà nell’espressione di sè.