Miley Cyrus, dietro la rottura con Liam Hemsworth c è una donna: Kaitlynn Carter

Di essere una "queer person", ovvero una persona libera da limitazioni sessuali, Miley Cyrus l'ha più volte ribadito. E dietro alla sua rottura con il marito Liam Hemsworth, sposato lo scorso 23 dicembre, adesso spunta infatti una donna, Kaitlynn Carter, 30enne blogger statunitense, ex di Brody Jenner, figlio di Bruce. A documentare la bella intesa tra le due ci sarebbero alcune foto delle vacanze in Italia, compreso un bacio a bordo piscina (pubblicato da People e TMZ). Stando a quanto riporta Tmz anche Kaitlynn è single da poco, avrebbe lascaito Brody all’inizio di questo agosto, in concomitanza quindi con la separazione tra Miley e Liam.



Non c'è dubbio che la bella Miley abbia sempre tenuto un profilo sui generis in quanto a relazioni: "L'amore non ha nulla a che fare con il genere e con l'identità sessuale..." aveva dichiarato pochi mesi fa a Vanity Fair America: "La gente si innamora delle persone, non del genere...". Affermazioni sulle quali probabilmente Liam Hemsworth non si è trovato del tutto d'accordo. "Il cambiamento è inevitabile", ha infine scritto poche ore fa la Cyrus su Instagram accanto ad una serie di foto dalle Dolomiti...". Riflessione su cui il povero Liam dovrà meditare un po'...