I Maneskin conquistano la vetta di Spotify: primi nella classifica globale con "Beggin'"

I Maneskin continuano a macinare successi dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021. La band romana ha conquistato il primo posto della Spotify Global Chart con "Beggin'" , cover del 2017 contenuta nell'ep di esordio "Chosen", collezionando nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream. Dopo averla tampinata per alcuni giorni, i Maneskin hanno superato la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, ora al secondo posto con "good 4 u".

Il post della band - Per festeggiare la prima posizione, i Maneskin hanno pubblicato le loro foto da piccoli, scrivendo: "Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale".

Anche Spotify Italia ha celebrato il risultato sui social, scrivendo: "On top of the world. I Maneskin alla #1 della Top 50 Globale con #Beggin'".