A New York i Maneskin saranno per sei giorni "padroni" di Times Square

Ufficio stampa

La corsa dei Maneskin non ha nessuna intenzione di volersi arrestare. Per sei giorni la band romana sarà protagonista a Times Square, con il Billboard di Spotify e una playlist a loro dedicata, "This Is Maneskin". Dopo la vittoria all'Eurovision e i risultati di streaming delle ultime settimane, un altro modo per conquistare il pubblico americano.