Maneskin, Damiano salva Victoria che sta per essere investita

Da video

Salvata per un soffio. Il video in cui il frontman dei Maneskin Damiano David aiuta la bassista Victoria De Angelis è diventato virale. La rock band si trova infatti ad Amsterdam per promuovere l'album. Bene, appena scesa dall'auto Victoria si è intrattenuta troppo sulla corsia dedicata agli scooter e alle biciclette e ha rischiato di essere investita. Per sua fortuna è intervenuto Damiano.