Maneskin secondi più ascoltati al mondo e battono anche i Beatles

Leggi Anche Record storico per i Maneskin: due brani nella top 10 UK e primi nella classifica hard rock USA di Billboard

Dopo l'Eurovision, l'ascesa della band romana nel panorama internazionale sembra senza fine. Nell'ultimo mese si sono fatti conoscere in tutto il mondo, triplicando gli ascolti sulla piattaforma grazie ai brani "I Wanna Be Your Slave" e "Zitti e buoni" (oltre i 100 milioni di ascolti l’una su Spotify).

Il traguardo dei 100 milioni potrebbe presto essere raggiunto anche da altre due chicche del loro repertorio: la cover di "Beggin’" (contenuta nell’Ep d’esordio del 2017 "Chosen") e "Torna a casa" del 2018. Un successo che si aggiunge ai due brani piazzati nella nella top 10 UK (“I wanna be your slave" e “Beggin") e il primo posto conquistato nella classifica hard rock USA di Billboard ("I wanna be your slave").

Ti potrebbe interessare: