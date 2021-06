Il "Pride" dei Maneskin in Polonia: bacio gay in diretta tv

Da video

Anche i Maneskin hanno voluto celebrare a loro modo il Pride. Sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021, in Polonia, al termine dell'esecuzione di "I Wanna Be Your Slave", Damiano ha baciato il chitarrista Thomas, chiudendo con un discorso di vicinanza alla comunità Lgbtqia+ polacca. Il tutto in diretta tv.