Light of Motiram: accuse di plagio per il videogioco cinese che si "ispira" a Horizon

Light of Motiram, infatti, mostra un mondo colpito da una misteriosa catastrofe che ha portato gli uomini a tornare a uno stile di vita primitivo, muovendosi in un pianeta ostile in cui le condizioni atmosferiche imprevedibili e delle misteriose creature robotiche note come Mechanimals rendono la sopravvivenza particolarmente ardua. Se l'idea vi sembra familiare è perché si tratta delle stesse fondamenta su cui poggia la storia di Aloy, protagonista di Horizon: la saga di giochi di ruolo lanciata nel 2017 su PlayStation 4, infatti, ci proietta in un universo in cui le cosiddette Macchine regnano incontrastate in un mondo "post-postapocalittico".