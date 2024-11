LEGO Horizon Adventures, Aloy va a caccia di mattoncini

L'impressione, in tal senso, è che l'esperienza creata da Studio Gobo e Guerrilla Games sia stata concepita principalmente per essere vissuta in compagnia, visto che LEGO Horizon Adventures brilla particolarmente proprio quando si affronta la storia in modalità cooperativa (meglio se con un giocatore di giovane età) e si cerca di sopravvivere alle tribù avversarie e alle letali Macchine contando sull'aiuto di un secondo giocatore. Certo, scegliendo il livello di difficoltà massimo è possibile vivere un'avventura impegnativa anche in solitaria, ma è chiaro che la varietà di situazioni non sia eccezionale per un pubblico di utenti più navigati e che si rischi ben presto di annoiarsi in assenza di una seconda persona con cui condividere gioie e dolori della giovane Aloy.