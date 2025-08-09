Ex Matia Bazar, Piero Cassano contro Antonella Ruggiero: "Ti senti una diva, sei irriconoscente"

Ma l'attacco non finisce qui, e più avanti nel post Cassano va giù in maniera ancora più diretta. "Avevo da subito capito che seppur brava, avevi un carattere poco sensibile - scrive -. Capisco lo sforzo che fai con te stessa per apparire al pubblico una persona normale...perché ti senti "diva", un essere superiore. Ma solo perché hai una bella voce ? Abbi rispetto di tutti Antonella, a cominciare da te stessa e non raccontare cose non vere..." e qui contesta la ricostruzione fatta dalla Ruggiero secondo la quale fu la Pfm a segnalarla alla band che sarebbe poi diventata i Matia Bazar. "A me ti presentò tale Eros, il tuo ragazzo di allora, e non la Pfm, e ti feci fare consenzienti Aldo, Carlo e Pucci Cochis batterista di noi allora J.E.T, i cori nel ns. disco Fede Speranza, Carità. Fu da lì che poi inizio il tutto. Come pure dimentichi il mese passato da noi due soli nelle sale prova Fratelli Gaggero a Genova, quando scrissi per te nota dopo nota, Cavallo Bianco".