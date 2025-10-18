Pixnapping, ecco come gli hacker possono rubare i dati di un telefono Android in appena 30 secondi

Il Pixnapping consente agli hacker di intercettare qualsiasi contenuto visualizzato sullo schermo, come messaggi di chat, codici di autenticazione a due fattori o email. Secondo i ricercatori, "tutti i dati visibili sullo schermo sono vulnerabili". L’attacco, testato su dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy S25, sfrutta i pixel grafici delle app per ricostruire immagini sottratte, aggirando le misure di sicurezza di Android e simulando una cattura di screenshot.



Dispositivi a rischio e aggiornamenti Sebbene Google abbia rilasciato un aggiornamento software a settembre per mitigare la vulnerabilità sfruttata dal Pixnapping, i ricercatori avvertono che l’attacco potrebbe essere adattato per colpire anche dispositivi aggiornati. L’exploit, infatti, può essere modificato per funzionare su diversi modelli Android. Google ha annunciato un ulteriore aggiornamento, previsto entro dicembre 2025, per risolvere definitivamente il bug.