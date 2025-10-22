Fastweb down il 22 ottobre: problemi per rete fissa e mobile in tutta Italia

Mattinata segnata da un grave malfunzionamento per Fastweb: sia la rete Internet fissa che quella mobile risultano fortemente compromesse
© Tgcom24
Nel corso della mattinata di mercoledì 22 otttobre 2025, gli utenti del provider Fastweb hanno registrato un blackout diffuso su scala nazionale che ha interessato sia la connessione a Internet tramite rete fissa sia i servizi di rete mobile. Le segnalazioni, raccolte da numerosi portali specializzati, hanno superato quota 30.000 in poche ore. Secondo quanto riferito, i primi disservizi sono emersi poco dopo le ore 10:00, con una concentrazione nelle principali città italiane quali Roma, Milano, Torino e Napoli, ma coinvolgendo anche numerose province.
Il sito Everyeye Tech riferisce che l’azienda avrebbe confermato l’evento in una nota: "È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile".
Al momento non sono state rese note le cause specifiche del blocco né una stima dei tempi di risoluzione. Alcune fonti ritengono che potrebbero essere coinvolti problemi infrastrutturali o di instradamento della rete. Per gli utenti colpiti, il disservizio ha comportato difficoltà nel navigare in Internet, inviare e‑mail, effettuare videochiamate o accedere ai servizi mobili. Su piattaforme come X (ex Twitter) l’hashtag #fastwebdown è subito diventato virale. Fastweb invita i propri clienti a non procedere al riavvio del modem o del router come unica soluzione: poiché l’origine del problema è esterna al singolo dispositivo, le manovre di base risultano efficaci solo in parte.
Le città in cui si segnala un maggior numero di reclami includono Roma (in testa), Milano e Torino. Anche regioni del Nord‑Est e del Centro appaiono interessate dal guasto. Il Sud Italia registra segnalazioni in numero minore, ma non è escluso che il disservizio si estenda a breve anche a tali aree.
Oltre ai problemi di connessione, numerosi utenti segnalano che anche il sito ufficiale di Fastweb risulta irraggiungibile, con messaggi di errore o tempi di caricamento molto lunghi. Disagi si registrano anche per chi tenta di contattare l'assistenza clienti al numero 192193, spesso senza riuscire a ottenere risposta. Sui social, in particolare su X (ex Twitter) e Facebook, i canali ufficiali dell'azienda sono stati tempestati di richieste di chiarimento, segnalazioni e critiche. L'hashtag #fastwebdown è entrato tra i trend principali, con centinaia di post ogni minuto.