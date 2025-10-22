Fastweb down il 22 ottobre: problemi per rete fissa e mobile in tutta Italia

Nel corso della mattinata di mercoledì 22 otttobre 2025, gli utenti del provider Fastweb hanno registrato un blackout diffuso su scala nazionale che ha interessato sia la connessione a Internet tramite rete fissa sia i servizi di rete mobile. Le segnalazioni, raccolte da numerosi portali specializzati, hanno superato quota 30.000 in poche ore. Secondo quanto riferito, i primi disservizi sono emersi poco dopo le ore 10:00, con una concentrazione nelle principali città italiane quali Roma, Milano, Torino e Napoli, ma coinvolgendo anche numerose province.

Il sito Everyeye Tech riferisce che l’azienda avrebbe confermato l’evento in una nota: "È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile".