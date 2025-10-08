Nobel per la Chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi per i loro studi su nuovi materiali e "per lo sviluppo di strutture metallo-organiche". Per l'Accademia svedese, i tre scienziati "hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro sviluppate, strutture metallo-organiche, contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti da risorse idriche, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno".