Nobel per la Fisica 2025: i processori quantistici pronti a rivoluzionare l’economia globale

John Martinis è stato uno dei protagonisti della cosiddetta quantum supremacy, annunciata da Google nel 2019. Il suo team ha costruito un processore quantistico chiamato "Sycamore" che è riuscito a risolvere un problema in 200 secondi, un compito che un supercomputer classico avrebbe impiegato oltre 10.000 anni a completare. Questo esperimento ha dimostrato che i computer quantistici non sono più solo un'idea, ma funzionano davvero, almeno per alcune applicazioni specifiche.

Il lavoro di Clarke e Devoret è stato fondamentale per arrivare a questo traguardo: senza i loro studi sulla stabilità dei qubit e sulla costruzione di circuiti quantistici robusti, non sarebbe stato possibile creare un processore funzionante.