Nobel per la Fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis per gli esperimenti sulla meccanica quantistica

Sebbene due siano europei di nascita, i tre vincitori del Nobel lavorano da molto tempo negli Stati Uniti e due di essi, Michel H. Devoret e John Martinis, lavorano anche per un'azienda privata, il Google Quantum A.I. Lab. John Clarke, 83 anni, è nato in Gran Bretagna, a Cambridge, nel 1942. È affiliato all'Università della California a Berkeley, dove è professore di Fisica sperimentale. Michel H. Devoret, 72 anni, è nato in Francia, a Parigi, è stato professore di Fisica applicata all'Università di Yale e lavora nell'Università della California a Santa Barbara. Attualmente è responsabile scientifico di Google Quantum AI. John M. Martinis, 67 anni, lavora nell'Università della California a Santa Barbara e dal 2014 lavora per Google Quantum A.I. Lab con il compito di realizzare un computer quantistico a superconduttori.