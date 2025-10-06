Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

Premio Nobel per la Medicina 2025 a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sul sistema immunitario

"Hanno gettato le basi per un nuovo campo di ricerca e stimolato lo sviluppo di nuovi trattamenti, ad esempio per il cancro e le malattie autoimmuni", si legge nella motivazione

06 Ott 2025 - 12:44
© Ansa

© Ansa

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato agli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e al giapponese Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. In particolare per avere scoperto i meccanismi che regolano la tolleranza immunitaria periferica, ossia il processo che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. I tre vincitori si divideranno un premio in denaro di undici milioni di corone (un milione di euro).

Leggi anche

Nobel per la Medicina 2024 ad Ambros e Ruvkun per gli studi sui microRna

Il Nobel è un premio per uomini: soltanto 26 donne lo hanno ottenuto a oggi

Hanno identificato le "sentinelle" del sistema immunitario

 I tre scienziati, si legge nella motivazione del riconoscimento, hanno aperto la strada alla possibilità di comprendere e di contrastare le cosiddette malattie autoimmuni, nelle quali il sistema immunitario aggredisce l'organismo al quale appartiene.

Importanti scoperte sulle malattie autoimmuni

 Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a bada le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire l'organismo al quale appartengono. "Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario", ha detto il presidente del Comitato Nobel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere "perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni".

Ti potrebbe interessare

premio nobel
medicina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema