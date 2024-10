Il Nobel è un premio per uomini: soltanto 26 donne lo hanno ottenuto a oggi

Inoltre, si può aumentare notevolmente le possibilità di ottenere un Nobel lavorando nel laboratorio di un ricercatore che ne ha già uno o che lo vincerà in futuro. L'esempio più eclatante è quello di John Strutt, che vinse questo riconoscimento per la fisica nel 1904 per il suo lavoro sulle proprietà dei gas. Strutt ha 228 "discendenti" a loro volta insigniti con il Nobel: una rete tentacolare che unisce i suoi studenti, i loro studenti e così via, di generazione in generazione.