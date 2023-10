Il Premio Nobel per la Chimica 2023 a Bawendi, Brus e Ekimov

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a Moungi Bawendi, Louis E.

Brus e Alexey Ekimov per le nanotecnologie. Loro è infatti la scoperta del quantum dot (i punti quantici) che sono considerati la base per moltissime tecnologie, dalle comunicazioni all'ottica, dai futuri computer superveloci alla diagnosi per immagini per la biomedicina.