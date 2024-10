Premio Nobel per la Chimica a Baker, Hassabis e Jumper

Il Comitato per il Nobel ha elogiato David Baker per aver completato "l'impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine ​​completamente nuovi". Demis Hassabis e John Jumper sono stati premiati invece per aver sviluppato un modello di intelligenza artificiale per prevedere le strutture complesse delle proteine, un problema rimasto irrisolto per 50 anni. "Il potenziale delle loro scoperte è enorme", ha affermato il Comitato.