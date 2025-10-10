Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado | Ecco chi è

Dopo le elezioni venezuelane del 28 luglio 2024, giudicate da osservatori internazionali come "marcatamente non libere", Machado ha fatto perdere le proprie tracce. Da allora ha condotto le sue attività politiche in clandestinità, temendo per la propria sicurezza e per quella dei suoi collaboratori.

Un episodio emblematico si è verificato il 9 gennaio 2025, quando, durante una manifestazione nel quartiere Chacao di Caracas, Machado è stata intercettata dalle forze di sicurezza. Secondo diverse Ong, si è trattato di un "rapimento lampo", finalizzato a isolarla temporaneamente e intimidirla. È stata successivamente rilasciata, ma obbligata a comparire in video per confermare la sua condizione di libertà.

Il governo venezuelano ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto, ma la comunità internazionale, comprese l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ha condannato l'episodio come un atto di repressione politica. Attualmente, Machado vive nascosta, continuando però a rilasciare dichiarazioni pubbliche attraverso canali sicuri.