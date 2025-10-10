Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado | Ecco chi è

Il Comitato norvegese assegna alla leader dell'opposizione venezuelana il prestigioso riconoscimento internazionale per il suo ruolo nella promozione della democrazia e dei diritti umani sotto il regime di Nicolás Maduro
© Sito ufficiale
Il premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. La vittoria di María Corina Machado al Premio Nobel per la Pace 2025 segna un punto di svolta nella lunga e travagliata storia politica del Venezuela. Riconosciuta a livello internazionale per la sua tenace opposizione al regime autoritario di Nicolás Maduro, Machado ha ricevuto il premio con la motivazione di aver "difeso, con coraggio e determinazione, i principi democratici e i diritti umani in un contesto di repressione e censura sistematica". La cerimonia di premiazione è prevista a Oslo per il prossimo 10 dicembre, ma già ora la notizia ha sollevato reazioni contrastanti tra le cancellerie internazionali e le autorità venezuelane.
María Corina Machado, nata a Caracas nel 1967, è ingegnere industriale di formazione. La sua attività politica inizia nei primi anni 2000 con la fondazione di Súmate, un'organizzazione civile impegnata nel monitoraggio elettorale. Nel 2011 entra nell'Assemblea Nazionale come deputata per lo stato di Miranda, distinguendosi per il suo aperto dissenso nei confronti del governo di Hugo Chávez prima e di Nicolás Maduro poi.
Nel 2013 fonda Vente Venezuela, partito di orientamento liberale e pro-democrazia. Nel 2023 ottiene un ampio consenso alle primarie dell'opposizione, ma viene in seguito interdetta per 15 anni dalla possibilità di ricoprire cariche pubbliche, decisione confermata nel gennaio 2024 dal Tribunale Supremo venezuelano. La scelta di designare Edmundo González Urrutia come candidato alle presidenziali del 2024 è la conseguenza diretta della sua esclusione forzata.
Dopo le elezioni venezuelane del 28 luglio 2024, giudicate da osservatori internazionali come "marcatamente non libere", Machado ha fatto perdere le proprie tracce. Da allora ha condotto le sue attività politiche in clandestinità, temendo per la propria sicurezza e per quella dei suoi collaboratori.
Un episodio emblematico si è verificato il 9 gennaio 2025, quando, durante una manifestazione nel quartiere Chacao di Caracas, Machado è stata intercettata dalle forze di sicurezza. Secondo diverse Ong, si è trattato di un "rapimento lampo", finalizzato a isolarla temporaneamente e intimidirla. È stata successivamente rilasciata, ma obbligata a comparire in video per confermare la sua condizione di libertà.
Il governo venezuelano ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto, ma la comunità internazionale, comprese l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ha condannato l'episodio come un atto di repressione politica. Attualmente, Machado vive nascosta, continuando però a rilasciare dichiarazioni pubbliche attraverso canali sicuri.
Nel comunicato ufficiale rilasciato dal Comitato norvegese del Nobel, si legge che il premio è stato assegnato a María Corina Machado per "il suo instancabile impegno nella promozione pacifica della democrazia, dei diritti civili e della libertà d'espressione in Venezuela". Il conferimento di questo riconoscimento ha un forte valore simbolico: è raro che il Nobel per la Pace venga attribuito a un'esponente dell'opposizione ancora in piena attività politica e sotto regime autoritario. La decisione vuole essere un segnale alla comunità internazionale sulla gravità della situazione venezuelana e sulla necessità di un sostegno concreto alla società civile e ai movimenti democratici.
Non mancano però le perplessità: alcuni analisti temono che il premio possa avere effetti controproducenti sul terreno, irrigidendo ulteriormente la posizione del governo venezuelano. Altri sottolineano come il movimento d'opposizione sia ancora fragile e diviso, incapace di canalizzare un consenso uniforme. Inoltre, la situazione personale di Machado – ancora in clandestinità e legalmente esclusa dalla competizione elettorale – pone interrogativi concreti sulla possibilità di trasformare il riconoscimento simbolico in leadership politica effettiva. Il Nobel per la Pace, in questo caso, rappresenta più un megafono globale che un lasciapassare operativo. Tuttavia, in un paese dove il dissenso è perseguito e la libertà d'espressione ridotta al silenzio, la voce di María Corina Machado, oggi, risuona più forte che mai.