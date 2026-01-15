Groenlandia: cos'è la missione europea "Arctic Endurance"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che "nei prossimi giorni" verranno dispiegati i rinforzi, con asset terrestri, aerei e marittimi. Dalla Germania è invece partito un aereo da trasporto A400M con un contingente di 13 soldati, che rimarranno in Groenlandia solo fino a sabato. Berlino ha però chiarito che il contesto dell'esercitazione sarebbe da collegare, piuttosto, al fatto che "Russia e Cina stanno utilizzando sempre più l'Artico per scopi militari, mettendo così a repentaglio la libertà di trasporto, comunicazione e rotte commerciali". A Nuuk sono poi in arrivo ufficiali dell'esercito svedese, due soldati norvegesi, un ufficiale britannico, un ufficiale della Marina olandese e due delle forze armate finlandesi. A loro si aggiungeranno dei militari estoni: il ministro degli Esteri, Margus Tsahkna, ha detto che Tallinn è pronta a mettere i "boots on the ground", gli stivali sul terreno, se richiesto. Mentre il Canada ha assicurato il sostegno all'iniziativa e alla sovranità groenlandese, confermando l'apertura a breve di un consolato nella capitale, ma non manderà truppe.