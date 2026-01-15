Groenlandia, la Danimarca non molla: "Con Trump disaccordo totale. Al via esercitazioni militari sull'isola"

Sulla situazione, di giorno in giorno più tesa, è intervenuto anche il Cremlino: "La situazione che si sta delineando alle alte latitudini (l'invio di nuove truppe, ndr) è per noi motivo di grave preoccupazione", ha detto tramite il suo ambasciatore a Bruxelles, dove ha sede la Nato. "Da parte sua la Russia mantiene costantemente la posizione secondo cui l'Artico deve rimanere un territorio di pace, dialogo e cooperazione paritaria. Riteniamo che la politica dell'alleanza di intensificare il confronto nell'Artico sia controproducente ed estremamente pericolosa". Un commento di certo non disinteressato, dato che se la Groenlandia cadesse sotto la sfera d'influenza americana Mosca uscirebbe danneggiata militarmente e soprattutto economicamente. Anche alla luce delle ultime informazioni, che parlano di un’intensificazione della presenza di Russia e Cina proprio nell'Artico.