Vicepremier Groenlandia: "Settimana prossima altre truppe"

Ulteriori truppe Nato saranno presenti in Groenlandia "nei prossimi giorni". Lo ha affermato il vicepremier groenlandese dopo un incontro alla Casa Bianca tra leader danesi, groenlandesi e americani. "I soldati della Nato dovrebbero avere una presenza maggiore in Groenlandia a partire da oggi e nei prossimi giorni. È previsto un aumento del numero di voli e navi militari", ha dichiarato Mute Egede in una conferenza stampa evocando "esercitazioni". Militari francesi, tedeschi e nordici parteciperanno a una missione militare europea sull'isola, sotto la sovranità danese e ambita da Donald Trump, hanno annunciato i rispettivi Paesi.