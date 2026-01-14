Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
TENSIONE NELL'ARTICO

Vicepremier Groenlandia: "Settimana prossima altre truppe"

Dai prossimi giorni "maggiore presenza" sull'isola da parte dei soldati della Nato

14 Gen 2026 - 23:55
 Nuuk © Istockphoto

 Nuuk © Istockphoto

Ulteriori truppe Nato saranno presenti in Groenlandia "nei prossimi giorni". Lo ha affermato il vicepremier groenlandese dopo un incontro alla Casa Bianca tra leader danesi, groenlandesi e americani. "I soldati della Nato dovrebbero avere una presenza maggiore in Groenlandia a partire da oggi e nei prossimi giorni. È previsto un aumento del numero di voli e navi militari", ha dichiarato Mute Egede in una conferenza stampa evocando "esercitazioni". Militari francesi, tedeschi e nordici parteciperanno a una missione militare europea sull'isola, sotto la sovranità danese e ambita da Donald Trump, hanno annunciato i rispettivi Paesi. 