Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dal "Financial Times"

Paesi nordici contro Trump: "In Groenlandia nessuna nave russa o cinese"

11 Gen 2026 - 14:11
groenlandia © Da video

groenlandia © Da video

I Paesi nordici smentiscono le affermazioni di Donald Trump sull'attività di Mosca e Pechino intorno alla Groenlandia. Lo riporta il "Financial Times", citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell'intelligence Nato. Negli ultimi anni "non c'erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi" nell'area, hanno affermato gli alti funzionari. Una linea sostenuta anche dal ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: "Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia - ha detto all'emittente Nrk -. C'è attività nei nostri dintorni. Ma pochissima lì".

groenlandia