Difesa, terre rare e rotte artiche: perché la Groenlandia fa gola a Trump

Dal punto di vista militare, la Groenlandia è considerata un ponte strategico tra America ed Europa: ospita già la Pituffik Space Base, il punto più a nord della rete di sorveglianza e allerta per la difesa missilistica del Pentagono. Nel mirino americano ci sarebbe la possibilità di allargare la propria presenza e poter monitorare e intercettare i movimenti delle flotte russa e cinese attraverso il varco Greenland-Iceland-UK, strategico anche per la protezione dei cavi sottomarini artici.