Alberto Trentini in Venezuela, Tajani: "Con il cambio di regime speriamo di liberarlo"

Trentini si trova lì da alcuni mesi. Il 46enne era arrivato in Venezuela il 17 ottobre del 2024 per una missione con le ong Humanity e Inclusion. Il 15 novembre, mentre stava raggiungendo Guasdalito dalla capitale, è stato fermato a un posto di blocco insieme all'autista della ong e trasferito in una struttura di detenzione. Per mesi non si è saputo più nulla sulla sua sorte e sulle accuse alla base dell'arresto. Poi, nel maggio del 2025, la prima telefonata con cui ha rassicurato i genitori. Da quel momento Alberto ha potuto parlare per tre volte con i familiari in Italia, raccontando che le autorità venezuelane gli contestano reati legati al terrorismo.