Caso Alberto Trentini, la madre: "Silenzi e contatti tardivi, per mio figlio interventi insufficienti"

La prigionia del cooperante Alberto Trentini in Venezuela "è un'ingiustizia di cui non sappiamo darci pace. Alberto ci è mancato e ci manca ogni giorno", ha aggiunto Armanda Colusso. "Voglio dirvi quanto difficili siano stati questi 12 mesi per me e la mia famiglia. Mio marito non sta bene. Abbiamo vissuto notti insonne a immaginare come sta Alberto, cosa spera, di cosa ha paura. A mio figlio è stato tolto un anno di vita in cui non ha potuto godere dell'affetto della famiglia. Si è perso Natale, Pasqua, il compleanno, fare passeggiate, ascoltare musica, la possibilità di leggere. Ha trovato un paio di occhiali lì perché voleva leggere e cercare di essere tranquillo".