Venezuela, Alberto Trentini telefona ai genitori: "Grazie a chi mi sta vicino"

La famiglia del cooperante italiano, Alberto Trentini, detenuto da quasi un anno in Venezuela, ha reso noto che di aver ricevuto una telefonata. "Alberto ha chiamato casa. È la terza telefonata in quasi undici mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari", ha spiegato l'avvocato Alessandra Ballerini.