Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini: "Lavoriamo per il suo rientro"

Trentini, originario del Veneto e laureato in Storia moderna e contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari, ha maturato una lunga esperienza nel settore della cooperazione internazionale. Prima di unirsi a Humanity & Inclusion, ha lavorato in varie zone del mondo. Tra il 2023 e il 2024 ha operato in Colombia, nella località di Barbacoas, con il Consiglio danese per i rifugiati. Negli ultimi quattro mesi del 2022 ha ricoperto il ruolo di coordinatore di campo per l’organizzazione francese Solidarités International, sempre in Colombia, incarico che aveva già svolto anche con Première Urgence Internationale. Dal 2017 al 2020 ha collaborato con l’organizzazione Coopi in diversi Paesi, tra cui Ecuador, Perù, Libano ed Etiopia. Altri Paesi in cui ha preso parte a missioni umanitarie includono Grecia, Nepal, Paraguay e Bosnia-Erzegovina.