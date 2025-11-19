Venezuela, Tajani: "Lavoriamo incessantemente per la liberazione di Alberto Trentini"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l'impegno costante dell'Italia per ottenere la liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno. "Il caso Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione", spiega il ministro, che ricorda come le situazioni siano "diverse da Paese a Paese: in Iran, per esempio, Cecilia Sala fu liberata presto, come Alessia Piperno, mentre altri ostaggi francesi sono stati liberati dopo anni. Con il Venezuela la situazione è più complessa. Ma non ci arrendiamo, abbiamo contatti continui anche attraverso canali indiretti".