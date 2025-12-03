Rubio assicura sostegno a Tajani sul caso Trentini: pressing per la scarcerazione

Gli Stati Uniti ribadiscono la disponibilità a collaborare con l’Italia sul caso di Alberto Trentini e sulla situazione degli altri detenuti politici in Venezuela. L’impegno, riferito da fonti diplomatiche, è arrivato dal segretario di Stato Marco Rubio durante una telefonata con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della quale è stato affrontato anche il quadro generale del Paese sudamericano. Tajani ha spiegato di aver "ringraziato il Segretario Rubio per aver garantito il suo impegno e del Dipartimento di Stato americano ad una rapida scarcerazione di tutti i detenuti politici in Venezuela". La conferma rilancia le aspettative in Veneto, dove la famiglia di Trentini attende novità da oltre un anno. La madre, Armanda Colusso, in passato aveva criticato l’azione del governo italiano, sostenendo che non ci fossero stati "alcun contatto col governo venezuelano fino ad agosto" e che ciò "dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio".