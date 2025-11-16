Venezuela, Maduro libera il "Trentini" francese

Camilo Castro, il cittadino 41enne francese detenuto da fine giugno in Venezuela, "è libero". L'annuncio è del presidente francese, Emmanuel Macron, che su X scrive: "Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione". "La Francia avanza talvolta senza rumore, ma sempre con determinazione e sangue freddo - evidenzia ancora Macron -: è così che proteggiamo i nostri". La madre di Castro, intervenuta poco dopo sul canale Tf1-Lci, ha dichiarato di avere "poche parole" e di aspettare "solo di poterlo riabbracciare". Il caso è molto simile a quello dell'italiano Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da 365 giorni in Venezuela.